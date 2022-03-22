«Vыход» покажет выставку печатной графики

В медиацентре «Vыход» 24 марта в 17 часов открывается выставка «Осторожно, много букв» художника Александра Лаптева из подмосковного Реутова. На ней будут представлены 30 работ, созданных за последние два года.

В субботу, 26 марта, в 15.30 состоится встреча с автором. Художник расскажет о технологических моментах творческого процесса, продемонстрирует эскизы и видеоматериалы, познакомит с эстонской художественной резиденцией TYPA, где он получил вдохновение от пространства музея печатных станков. Вход свободный.

Стоит отметить, что за последние пять лет Александра Лаптева постоянный участник выставок, проходящих в Москве и Германии. Его работы есть в коллекции Музея искусств Мюнхена, а также в частных коллекциях в Мюнхене, Москве, Санкт-Петербурге, Белграде, Тбилиси. Фото: gov.karelia.ru.