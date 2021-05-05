Выдача виз Испанией возобновится с 1 июня

Официальный визовый центр Испании в Москве с 12 мая возобновит деятельность по выдаче Шенгенских виз, сообщает ТАСС.

"С 12 мая официальный визовый центр, аккредитованный правительством Испании и генеральным консульством Испании в Москве, возобновит деятельность по выдаче Шенгенских виз (категория C)",

- говорится в сообщении.

Сами визы будут выдаваться с 1 июня. При этом ограничения на поездки в связи с коронавирусом продолжают действовать.

"Заявители на визу категории С (Шенгенская виза) не могут поехать в Испанию или другие страны Шенгенской зоны, пока существуют ограничения на въезд в ЕС и страны шенгенского соглашения из третьих стран. <...> Владельцы Шенгенской визы не имеют автоматического права на въезд в Шенгенскую зону и должны соблюдать действующие ограничения на поездки",

- сказано в сообщении.

В генконсульстве указали, что подать новую заявку на въезд могут те, у кого уже есть виза со сроком действия не менее одного года, "однако приоритет будет отдаваться владельцам предыдущих виз на два, три года и пять лет, а также родственникам граждан ЕС и собственникам".

Путешественникам напомнили, что они сами несут ответственность за проверку наличия действующих ограничений на поездки до момента отъезда. // Фото: tass.ru