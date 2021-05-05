Причиной смерти принца Филиппа назван преклонный возраст

Официальной причиной смерти принца Филиппа стал преклонный возраст. Лечащий врач скончавшегося в апреле 99-летнего супруга королевы Елизаветы II в документах указал, что заболеваний или травм, которые могли бы привести к смерти, у принца не было, сообщает РИА Новости со ссылкой на британские СМИ.

При этом уточняется, что незадолго до смерти Филипп перенес операцию на сердце.

Принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив двух месяцев до столетнего юбилея. 17 апреля его временно похоронили в Виндзорском замке. После смерти Елизаветы II останки принца перезахоронят в ее могиле, где уже покоятся ее родители. Фото mainstyles.ru