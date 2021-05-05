Неконтролируемая китайская ракета может упасть на Землю 8-10 мая

Китайская тяжелая ракета-носитель Long March 5B, которая вышла из-под контроля после запуска, может войти в атмосферу и упасть на Землю. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на представителя Пентагона Майка Ховарда.

Специалист рассказал, что ракета войдет в атмосферу планеты, предположительно, 8 мая. При этом точное место падения невозможно определить из-за скорости объекта.

«Мы ожидаем, что она вновь войдет в атмосферу где-то между 8 и 10 мая. За этот двухдневный период она совершит кругосветное путешествие 30 раз. Эта штука движется со скоростью примерно 18 тысяч миль в час (около 29 тысяч километров в час). И если вы на час ошибетесь при угадывании, вы не будете знать, где именно она упадет на расстоянии 18 тысяч миль», - рассказал телеканалу CNN ученый из Астрофизического центра Гарвардского университета Джонатан Макдауэлл. Фото obshelit.ru