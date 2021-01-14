Выбран самый необычный памятник страны

Всероссийский конкурс «скульпТУТУра», который проводил сервис поездок и путешествий Туту.ру, подошел к концу. В топ-100 конкурса, в котором принимали участие 85 регионов России, попали два арт-объекта из Петрозаводска – «Комар-трактор» на территории старого ОТЗ и скульптура «Что раньше?» на углу Красной и Энгельса.

Петрозаводские скульптуры приняли участие в восьмом раунде голосования, где наш «Комар-трактор» занял второе место из десяти. В финал вышел обогнавший его «Динозавр» из Псковской области.

Среди финалистов оказались: памятник тувинской письменности (музей-заповедник «Белдир-Кежии», Республика Тыва) — 21,99%; скульптура «Свидание» (г. Курск, Курская область) — 21,21%; скульптура «Комар — хранитель Сибири» (г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО) — 14,21%; памятник «Йошкин кот» (г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл) — 11,29%; скульптура «Терминатор» (г. Глазов, Удмуртская Республика) — 7,03%; памятник дворнику (г. Якутск, Республика Саха (Якутия)) — 6,17%; памятник реактивному поезду (г. Тверь, Тверская область) — 6,01%; памятник первокласснику (г. Ростов-на-Дону, Ростовская область) — 5,63%; скульптура «Динозавр» (г. Опочка, Псковская область) — 4,45%; скульптура «Золотая Корона «Йорял» (г. Элиста, Республика Калмыкия) — 2,02%.

Победителем голосования стал памятник тувинской письменности, который находится в музее-заповеднике «Белдир-Кежии» в Республике Тыва.

Памятник тувинской письменности (фото: asiarussia.ru)

Все 100 участников вошли в 3D-энциклопедию необычных памятников России. На сайте конкурса можно найти объёмную модель каждой скульптуры, повертеть и рассмотреть их с разных сторон, а также узнать интересные факты — кто создатель скульптуры, из чего она выполнена, какого она размера, какие легенды с ней связаны.

Также сервис Туту.ру создал карту, на которой отмечены все необычные памятники, принявшие участие в конкурсе. (Фото: usinsk.online)

