12 января 2021, 18:03
Конкурсы

19 января в Карелии будут принимать заявления на добычу бурого медведя

Квоту на весеннюю охоту установили в 86 особей

Во вторник, 19 января 2021 года с 09:00:00 состоится прием заявлений на добычу бурого медведя, сообщает паблик «Минприроды Карелии».

Речь идет о весеннем сезоне охоты 2021 года. На этот период установленная квота составляет 86 особей. По районам Карелии лимиты распределены следующим образом:

  • Беломорский – 3
  • Калевальский – 7
  • Кемский – 3
  • Кондопожский – 1
  • Костомукский городской округ – 5
  • Лоухский – 16
  • Медвежьегорский – 8
  • Муезерский – 7
  • Олонецкий – 3
  • Питкярантский – 4
  • Пряжинский – 5
  • Пудожский – 4
  • Сегежский – 6
  • Сортавальский – 3
  • Суоярвский – 11

Приём заявлений будет осуществляться исключительно через портал государственных и муниципальных услуг Республики Карелия. Как это сделать, можно узнать на сайте Минприроды.

Фото с сайта infosmi.net

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