19 января в Карелии будут принимать заявления на добычу бурого медведя

Во вторник, 19 января 2021 года с 09:00:00 состоится прием заявлений на добычу бурого медведя, сообщает паблик «Минприроды Карелии».

Речь идет о весеннем сезоне охоты 2021 года. На этот период установленная квота составляет 86 особей. По районам Карелии лимиты распределены следующим образом:

Беломорский – 3

Калевальский – 7

Кемский – 3

Кондопожский – 1

Костомукский городской округ – 5

Лоухский – 16

Медвежьегорский – 8

Муезерский – 7

Олонецкий – 3

Питкярантский – 4

Пряжинский – 5

Пудожский – 4

Сегежский – 6

Сортавальский – 3

Суоярвский – 11

Приём заявлений будет осуществляться исключительно через портал государственных и муниципальных услуг Республики Карелия. Как это сделать, можно узнать на сайте Минприроды.

Фото с сайта infosmi.net