12 января 2021, 18:03
19 января в Карелии будут принимать заявления на добычу бурого медведя
Квоту на весеннюю охоту установили в 86 особей
Во вторник, 19 января 2021 года с 09:00:00 состоится прием заявлений на добычу бурого медведя, сообщает паблик «Минприроды Карелии».
Речь идет о весеннем сезоне охоты 2021 года. На этот период установленная квота составляет 86 особей. По районам Карелии лимиты распределены следующим образом:
- Беломорский – 3
- Калевальский – 7
- Кемский – 3
- Кондопожский – 1
- Костомукский городской округ – 5
- Лоухский – 16
- Медвежьегорский – 8
- Муезерский – 7
- Олонецкий – 3
- Питкярантский – 4
- Пряжинский – 5
- Пудожский – 4
- Сегежский – 6
- Сортавальский – 3
- Суоярвский – 11
Приём заявлений будет осуществляться исключительно через портал государственных и муниципальных услуг Республики Карелия. Как это сделать, можно узнать на сайте Минприроды.
Фото с сайта infosmi.net