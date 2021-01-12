Концертмейстер из Петрозаводска стал лауреатом международного конкурса

Концертмейстер из Петрозаводска Александра Бороденко стала лауреатом I степени Первого международного конкурса искусств в Неаполе, сообщает сайт городской администрации.

Вместе с Ольгой Грудининой (сопрано) она представили видеозапись программы из двух номеров – арии Лиу из оперы «Турандот» Джакомо Пуччини и романс Сергея Рахманинова «Молитва».

Молодой педагог работает в Детской музыкальной школе №1 имени Синисало, совмещая деятельность концертмейстера в классе кантеле и классе флейты с учёбой в Петрозаводской государственной консерватории.

В 2018 году Александра Бороденко была удостоена звания лучшего концертмейстера Международного конкурса исполнителей на народных инструментах «Кантеле».

Поздравляем и желаем больших творческих успехов!

Изображение с сайта городской администрации