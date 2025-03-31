31 марта 2025, 22:00
Выбор редакции: змеи проснулись и разваливающаяся брусчатка в парке
Вспоминаем события уходящего понедельника, 31 марта
фото «Петрозаводск говорит»
Похитителей человека раскрыли в Петрозаводске.
Самолеты начнут летать из Петрозаводска в Казань в мае.
В центре города водитель автобуса проехал на запрещающий сигнал светофора. Нарушителя оштрафовали.
Тротуары и дороги скоро начнут мыть в Петрозаводске.
78-летний петрозаводчанин «подарил» 10 миллионов рублей мошенникам.
https://ptzgovorit.ru/news/zmei-probudilis-v-karelii
Змеи пробудились в Карелии.
В Петрозаводске разваливается уложенная в конце года брусчатка в Якорном парке.
С 31 марта в Петрозаводске изменился маршрут движения троллейбуса №6.
Таким запомнился этот день. Берегите себя и своих близких.