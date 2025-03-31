Выбор редакции: змеи проснулись и разваливающаяся брусчатка в парке

Похитителей человека раскрыли в Петрозаводске.

Самолеты начнут летать из Петрозаводска в Казань в мае.

В центре города водитель автобуса проехал на запрещающий сигнал светофора. Нарушителя оштрафовали.

Тротуары и дороги скоро начнут мыть в Петрозаводске.

78-летний петрозаводчанин «подарил» 10 миллионов рублей мошенникам.

https://ptzgovorit.ru/news/zmei-probudilis-v-karelii

Змеи пробудились в Карелии.

В Петрозаводске разваливается уложенная в конце года брусчатка в Якорном парке.

С 31 марта в Петрозаводске изменился маршрут движения троллейбуса №6.

Таким запомнился этот день. Берегите себя и своих близких.