У петрозаводчанина похитили 10 миллионов под предлогом замены домофона

78-летний петрозаводчанин после общения с незнакомцами лишился более 10 миллионов рублей. Аферисты поймали пенсионера на уловку с заменой домофона.

С пожилым жителем столицы Карелии связались в мессенджере и сообщили о замене домофона в доме, поинтересовались, сколько ему нужно будет ключей.

Затем с ним связалась якобы сотрудница «службы по борьбе с телефонными мошенничествами» и рассказала, что мошенники с помощью вируса проникли в его телефон. После посыпались видеозвонки якобы от сотрудников ФСБ, Росфинмониторинга. Они говорили, что злоумышленники от лица мужчины по доверенности спонсировали преступников, и теперь ему грозит уголовная ответственность.

Пенсионера убедили, что настоящего злодея скоро поймают, а ему нужно перевести свои накопления на безопасный счет. Так мужчина перевел неизвестным 10 млн 359 тысяч рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве.