Водитель, пешеход и пассажир травмированы в Петрозаводске

Три человека травмированы в авариях на Голиковке и Древлянке.

Утром 28 марта у дома №5-а на Лососинском шоссе 73-летний водитель Great Wall сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Травмы получил 57-летний пешеход.

В этот же день на перекрестке Лесного проспекта и улицы Чапаева 28-летний водитель автомобиля Fiat Albea отвлекся от управления и наехал на стоявший автомобиль. В итоге досталось женщине-пассажиру, находившейся в «Форде».

Вечером 30 марта на Мерецкова произошла массовая авария. Водитель автомобиля «Форд» столкнулся с «Опелем», который наехал на стоявший автомобиль «Тойота», который отбросило на стоявший Geely.

Телесные повреждения получила 31-летняя водитель автомобиля «Опель».