Женщина пострадала в массовой аварии в Петрозаводске

Вечером 30 марта в Петрозаводске на улице Мерецкова произошла массовая дорожная авария. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции карельской столицы.

По данным ведомства, в 17 часов 33-летний водитель автомобиля Ford совершил столкновение с автомобилем Opel. Эту машину отбросило на автомобиль Toyota, который, в свою очередь, отбросило на Geely.

В результате столкновения травмы получила 31-летняя водитель автомобиля Opel. Обстоятельства случившегося устанавливаются.