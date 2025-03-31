31 марта 2025, 11:28
Женщина пострадала в массовой аварии в Петрозаводске
На улице Мерецкова в карельской столице столкнулись четыре автомобиля
Фото ГАИ
Вечером 30 марта в Петрозаводске на улице Мерецкова произошла массовая дорожная авария. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции карельской столицы.
По данным ведомства, в 17 часов 33-летний водитель автомобиля Ford совершил столкновение с автомобилем Opel. Эту машину отбросило на автомобиль Toyota, который, в свою очередь, отбросило на Geely.
В результате столкновения травмы получила 31-летняя водитель автомобиля Opel. Обстоятельства случившегося устанавливаются.