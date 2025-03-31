31 марта 2025, 16:05
Мужчину избили и похитили средь бела дня в Петрозаводске
Предположительно, грабителями и похитителями оказались отец с несовершеннолетним сыном
фото управление Росгвардии по РК
Силовики задержали в Петрозаводске подозреваемого в грабеже и похищении человека, рассказали в пресс-службе Росгвардии.
По версии правоохранителей, в криминальной истории замешаны отец с 17-летним сыном. Их жертва – незнакомец с улицы.
По предварительным данным, днем сообщники к будущей жертве, избили его и отобрали мобильный телефон, затем повалили на землю, связали, а затем усадили в машину и уехали.
Затем они остановились в городе, обыскали потерпевшего, отобрали ключи, документы и банковские карты, а потом выгнал из машины, а сами скрылись.
Следственные действия еще проводятся.