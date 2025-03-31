Престарелого расчленителя модели из Карелии арестовали

Предполагаемого убийцу и расчленителя 63-летней уроженки Кеми арестовали в Санкт-Петербурге. Суд заключил 77-летнего Николая Шапкина под стражу до 28 мая.

Мужчина снимал квартиру на Загородном проспекте в Северной столице, хозяйкой была модель из Карелии Антонина Сергеева.

Пенсионера задержали, когда он вез в пакетах части тела убитой женщины в продуктовой тележке. В квартире нашли личные вещи убитой.

Сам Шапкин утверждает, что виделся с хозяйкой жилья 28 марта, но в квартиру она якобы даже не заходила. А останки в пакетах якобы несколько дней лежали на лестничной клетке в парадной, и пенсионер не понимает, как они оказались среди его вещей.

По информации «Фонтанки», Антонина утром 28-го числа ушла в поликлинику, заходила на Загородный за арендной платой. Вечером родные сообщили в полицию о пропаже. Сама женщина успела позвонить в 112 и прокричать, что ее убивает арендатор. Наряд полиции прибыл по адресу, но попасть в квартиру не смог, поскольку дверь никто не открыл, а за ней было тихо.

Останки убитой обнаружил участковый на следующий день, когда пришел перепроверить вызовы полиции о шуме и пропаже.