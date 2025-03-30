Модель из Карелии убита в Санкт-Петербурге

Модель из Карелии Антонина Сергеева была убита в Санкт-Петербурге, пишет издание Voice.

Антонина Сергеева была моделью модного дома «Пава». Она участвовала в показах и фотосессиях, а также шила костюмы. Пенсионерка жила в Санкт-Петербурге. При этом она сдавала квартиру в доме № 9 на Загородском проспекте.

Модель погибла 28 августа. В 20:49 Антонина позвонила по экстренному номеру 112 и стала кричать, что ее убивает квартиросъемщик. Наряд полиции прибыл по указанному адресу, однако попасть в квартиру не смог, поскольку дверь никто не открыл, а за ней было тихо.

Только на следующий день на место пришел уполномоченный полиции. Он встретил на лестничной клетке пожилого мужчину с продуктовой тележкой и спросил его об инциденте. Однако тот заверил, что ничего не слышал. Черные пакеты в тележке насторожили полицейского. В них оказались отрезанные женские рука и нога.

Фото: ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу

Остальные части тела нашли в комнате. Как выяснилось, мужчина успел выбросить еще один пакет в мусорный контейнер во дворе того же дома. 78-летнего злоумышленника задержали.

У погибшей женщины остались муж, сын и невестка, пишет издание. Ей было 63 года. Близкие люди пенсионерки знали, что она сдает квартиру, в которой поселился неадекватные арендатор. Он портил имущество, сломал стиральную машину и розетки. Модель решила избавиться от жильца, она попросила его покинуть квартиру. Тогда мужчина пригласил арендодателя в квартиру, пообещав ей оплатить проживание на два месяца вперед. Когда Антонина пришла, он жестоко с ней расправился.

Сообщается, что Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).