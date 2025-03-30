Неадекватный человек мешал уличному движению в Петрозаводске

Неадекватное поведение некого гражданина в Петрозаводске попало на камеры уличного видеонаблюдения. Видео отобрано и опубликовано подписчиком паблика «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

На кадрах видно, как человек на протяжении довольно долгого времени хаотично и бессмысленно перемещается по проезжей части и оживленным перекресткам. Это рискованное и неадекватное поведение могло стоит ему здоровья или даже жизни.

Что его кружило? Алкоголь? Наркотики? Бесы?.. Науке это неизвестно.