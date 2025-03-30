Часть Петрозаводска осталась без электричества

ЕДДС Петрозаводска сообщила об аварийном отключении электроснабжения в районе города.

Под отключение попали проспект Александра Невского, ул. Волховская, пр. Комсомольский, ул. Кузьмина, проезд Курганский, ш. Лососинское, ул. Льва Толстого, ул. Новосельская, ул. Правды.

Причина повреждения на сетях АО «ОРЭС-Петрозаводск». Над устранение аварии работают специалисты. Время окончания работ не уточняется.

P.S. В 10:15 поступило сообщение о том, что электроснабжение восстановлено.