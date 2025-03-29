Авария на газопроводе в Ленинградской области, пострадала и Карелия

Об аварии на магистральном газопроводе сообщил глава администрации Подпорожья Александр Кялин. Газопровод связывает Волхов, Сегежу и Костомукшу, поэтому новость для нашей республики тревожная.

"В связи с аварией на магистральном газопроводе Волхов-Сегежа-Костомукша полностью прекращается газоснабжение поселений района. Котельные переводятся на резервное топливо, температура теплоносителя будет снижена",

- написал Александр Кялин.

Глава администрации уточнил, что ремонтные работы ведутся, позитивных новостей власти ждут к утру.

Вице-премьер Виктор Россыпнов только что провел заседание КЧС в связи с ограничением объема газа, поставляемого в Карелию.

Промышленные потребители газа в республике, включая Петрозаводскую ТЭЦ и котельную в Питкяранте, переведены на резервные виды топлива. Все котельные будут работать с параметрами для обеспечения теплоснабжения, в Питкяранте Петербургтеплоэнерго планирует снизить температуру горячей воды.

Переключение промпредприятий на резервные виды топлива позволит обеспечить непрерывную подачу природного газа населению – его запас "в трубе" есть, поставки газа не прекращаются в многоквартирные и индивидуальные дома, а также крышные котельные. Ориентировочное время возобновления плановых объемов поставки газа – сутки. // Фото: Петрозаводск говорит.