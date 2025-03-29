Дело о смертельном ДТП в Петрозаводске передано в суд

В Петрозаводский городской суд пришло на рассмотрение уголовное дело о смертельном ДТП, сообщает телеграм-канал «Долго будет Карелия сниться». Обвиняемых двое – 27-летний водитель Infiniti и 34-летний водитель Skoda Fabia.

Авария с трагическим исходом случилась 26 июля 2024 года: на Лососинском шоссе столкнулись Infiniti и Skoda Fabia. Следствие признало обоюдную вину, потому что Skoda перестроилась через сплошную, а Infiniti летела с превышением скорости. От удара Skoda перевернулась, а Infiniti выбросило на остановку, где остановился троллейбус. Была сбита 51-летняя женщина, выходившая из троллейбуса, и 64-летний мужчина. Женщина скончалась в больнице, мужчине причинен тяжкий вред здоровью.

Водитель Infiniti свою вину признал и выплатил компенсацию пострадавшим. Второй водитель свою вину не признает.

Источник отмечает, что на Skoda были финские номера и имя у водителя финское, но по документам значится гражданином России. Кто из судей будет рассматривать дело, пока неизвестно. // Фото: freepik.com.