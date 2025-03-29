Житель Карелии погорел на горящей путевке в Египет

Жителя Лахденпохьи обманули при покупке путевки в Египет, сообщает МВД Карелии. 31-летний мужчина обратился в полицию, сейчас ведется проверка.

Группу туристической фирмы молодой человек нашел в социальной сети. Его заинтересовал горящий тур в Египет, он оставил свой номер телефона. Вскоре ему перезвонила менеджер турфирмы, которая предложила заключить договор и оплатить поездку. Документ она направила в мессенджере.

Житель Лахденпохьи перевел деньги за путевку на номер телефона, якобы принадлежавший директору фирмы, всего 136 439 рублей. Однако документы для вылета и заселения в гостиницу он так и не получил, а затем увидел, что внесен в черный список группы поддельной турфирмы. Только тогда понял, что его обманули и обратился в полицию.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к обманному хищению средств. // Фото: freepik.com.