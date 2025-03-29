Мощный пожар полыхал ночью под Петрозаводском

В субботу ночью мощный пожар произошел в Прионежском районе Карелии. Огнем унитожен ряд построек.

В 01:05 поступило сообщение о пожаре в частной бане по адресу: Прионежский район, п. Ладва-Ветка, ул. Речная у дома 33. В результате пожара практически уничтожены баня, две хозяйственные постройки и гараж.

От МЧС Карелии для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и пять человек личного состава.

К счастью, обошлось без жертв. // Фото: Госкомитет по ОБЖ Карелии.