В Петрозаводске нашли водителя автобуса, чудом не убившего пешеходов

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводске установили личность водителя, в течение часа дважды нарушившего ПДД. В пятницу утром на проспекте Ленина он проехал перекресток на красный сигнал светофора. В этом момент дорогу переходили пешеходы. Чудом никто не пострадал.

В отношении 55 - летнего нарушителя вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 1.ст. 12.12 КоАП РФ. Предусмотрен штраф - полторы тысячи рублей.

Часом позже этот же водитель попал на камеру автоматической фиксации правонарушений на улице Чапаева, разговаривая по телефону во время управления транспортным средством. За данное нарушение ему также предстоит заплатить полторы тысячи рублей.

С водителем проведена беседа о соблюдении ПДД, информация о нарушениях будет направлена на автотранспортное предприятие. // Фото: ГАИ Петрозаводска.