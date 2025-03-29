Жителя Карелии наказали за развращение малолетних

Житель Костомукши отправится в колонию особого режима на семь лет – такое наказание вынес суд за совершение развратных действий без применения насилия в отношении двух несовершеннолетних. Об этом рассказывает издание 64 параллель.

Следствие установило, что в августе 2024 года житель Костомукши, имея непогашенную судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, совершил развратные действия в отношении двух малолетних лиц. Дело происходило в лесном массиве города.

О совершенных противоправных действиях потерпевшие сообщили родителям. Суд счел собранные следствием доказательства достаточными для вынесения приговора.

Кроме наказания в виде лишения свободы на семь лет, осужденный должен будет выплатить пострадавшим денежную компенсацию морального вреда. // Фото: freepik.com.