Выбор редакции: жалоба на гнилушку, свет на лыжне, спасение инвалида

Еще один температурный рекорд установлен в Петрозаводске. Во вторник воздух прогрелся до 11,8 градуса. Предыдущий рекорд держался целых 75 лет. В 1949 году в этот день воздух прогрелся в столице Карело-Финской ССР до +11,2 градуса.

Мошенники выманили у 41-летнего мужчины почти 2,5 млн рублей под предлогом замены счетчиков вне очереди.

Нелегальных таксистов нашли в Петрозаводске. Среди таксистов оказались те, кто осуществлял перевозку пассажиров без лицензии и без прохождения предрейсовых медицинских осмотров. Некоторые автомобили не соответствовали нормам предрейсового технического контроля, на них не было обязательных обозначений и опознавательных фонарей.

Обездвиженный мужчина в Петрозаводске дополз с кровати до коридора с телефоном в руке и вызвал пожарных. Его спасли. Жильцы квартир на задымленных этажах были в панике. Пожарные приняли решение вывести людей на балконы, где их успокоили и заверили, что ситуация под контролем.

Трассу «Фонтаны» готовят к зимнему сезону. В стартовой зоне появятся удобства, а с 1 ноября включат фонари.

Жители Карелии ищут справедливости у главы Следкома РФ. В этот раз жалоба прилетела из поселка Суккозеро. Там в гнилушке без удобств живет пожилая женщина инвалид с дочерью и внуками.

Школу в поселке Валдай оставили в покое. Местные власти решили не присоединять образовательное учреждение к школе в Сегеже.

Поезд Деда Мороза снова приедет в Петрозаводск. Посетить резиденцию можно будет после Нового года.

Фургон «подбили» на осьминожке. Вечерняя авария на кольце затруднила движение.

Таким нам запомнился этот день. Берегите себя и своих близких. Доброй ночи, встретимся утром.