Температурный рекорд 75-летней давности побит в Петрозаводске

В Петрозаводске сегодня побит очередной температурный рекорд. Об этом сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

По данным источника, во вторник воздух в карельской столице прогрелся уже до 11,8 градуса. Таких температур в этот день в городе не фиксировали никогда.

Предыдущий рекорд держался целых 75 лет. В 1949 году в этот день воздух прогрелся в столице Карело-Финской ССР до +11,2 градуса. // Фото «Петрозаводск говорит»