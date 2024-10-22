22 октября 2024, 11:22
Температурный рекорд 75-летней давности побит в Петрозаводске
Так тепло 22 октября в карельской столице не было еще никогда
В Петрозаводске сегодня побит очередной температурный рекорд. Об этом сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».
По данным источника, во вторник воздух в карельской столице прогрелся уже до 11,8 градуса. Таких температур в этот день в городе не фиксировали никогда.
Предыдущий рекорд держался целых 75 лет. В 1949 году в этот день воздух прогрелся в столице Карело-Финской ССР до +11,2 градуса. // Фото «Петрозаводск говорит»