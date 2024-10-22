В Сегежском округе отказались от идеи реорганизации школы в Валдае

Школу в Валдае не будут присоединять к сегежской школе №5. От планов реорганизации отказались в администрации Сегежского округа. Об этом сообщила депутат Законодательного собрания Карелии Эмилия Слабунова со ссылкой на постановление главы округа Марины Гусевой.

«Поздравляю жителей п. Валдай и всех, кто за них переживал! Выпускники получат аттестаты своей родной школы!»

Напомним, 1 сентября за парты Валдайской школы сели сорок учеников. В первом классе – всего один.

При этом у школы отличные показатели по всем направлениям работы: учебному, воспитательному и общественному. // фото: Елена Малишевская