В автосервисах Карелии началась самая горячая пора

Менять или еще не менять - это уже не вопрос. Конец октября - самое время подумать о зимней резине.

Несмотря на похолодание, в автосервисах началась горячая пора — автовладельцы активно меняют резину. Но, как рассказывают специалисты, всегда есть те, кто приезжает на шиномонтаж на летних колесах в самый гололед и снегопад. И, как правило, именно такие водители являются причинами ДТП.

О том, что это опасно, предупреждают не только мастера автосервисов, но и сотрудники ДПС, которые точно знают все о дорогах.

А то, что нужно знать каждому автовладельцу - в нашем сюжете. // Видео: телеканал "Ника плюс".