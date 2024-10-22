Природно-ресурсный потенциал Карелии представили в Узбекистане

22 октября в рамках официального визита делегации Карелия в Узбекистан глава республики Артур Парфенчиков принял участие в шестом международном горно-металлургическом форуме «UIMF-2024». Выступая на пленарном заседании, руководитель региона познакомил участников и гостей форума с богатыми природными ресурсами Карелии и перспективами международного взаимодействия в данной отрасли. После чего состоялось подписание договора о сотрудничестве.

Форум в Ташкенте является крупной площадкой для диалога экспертов и участников международного рынка, для делового общения и обмена информацией между горно-металлургическими компаниями. В рамках форума также традиционно проходит Международная выставка «Горное дело, металлургия и металлообработка». В этом году выставка прошла в 18 раз.

На торжественном открытии форума выступил Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. Он познакомил участников и гостей с природными ресурсами Карелии, минеральными богатствами, рассказал об их уникальности и заверил потенциальных инвесторов в готовности республики к развитию кооперационных связей между промышленными предприятиями и оказанию инвесторам всей необходимой помощи при реализации проектов.

«Благодаря богатейшему природно-ресурсному потенциалу региона, горнопромышленный комплекс занял ведущую позицию в структуре промышленности республики. Суммарная доля предприятий в сфере добычи полезных ископаемых в общем объеме отгруженных товаров промышленного производства в денежном выражении составляет 36 %. По итогам 8 месяцев 2024 года индекс производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» достиг отметки 101,3 % к аналогичному периоду 2023 года», – отметил в своем выступлении Артур Парфенчиков.

Свою продукцию на международном форуме представили карельские компании. ООО «ПГМК», ООО «К-Диамант», ООО «Петрозаводскмаш горные технологии» презентовали экономический и промышленный потенциал региона, а также наладили контакты с партнерами из Узбекистана.

На полях форума в присутствии Главы Карелии было подписано соглашение между ООО «ПГМК» и компанией «MST Minlash». С 2006 года она является одной из наиболее динамично развивающихся инжиниринговых компаний Узбекистана, которая успешно решает сложные инженерно-технические задачи на предприятиях энергетической, нефтегазовой, нефтехимической, химической, горнодобывающей, пищевой и строительной промышленности.

Директор компании «MST Minlash» Алим Халимбеков отметил, что с ООО «ПГМК» ведется давнее сотрудничество, в результате которого уже налажены поставки оборудования для горно-металлургических комбинатов.

«На сегодняшний день мы видим надежных партнеров в лице карельских коллег. Качество их продукции не вызывает нареканий», – подчеркнул Алим Халимбеков.

Подписание соглашения состоялось в рамках официального визита делегации республики Карелия под руководством Артура Парфенчикова в Узбекистан, который проходит в эти дни. // фото с сайта правительства РК