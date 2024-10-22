Стало известно, когда поезд Деда Мороза приедет в Карелию

Поезд главного волшебника страны вновь отправится в железнодорожное путешествие по российским городам. Остановку состав Деда Мороза сделает и в Петрозаводске.

Из Великого Устюга поезд отправится в путь 11 ноября, а в Карелию прибудет лишь 8 января. Затем состав поедет в Мурманск, Котлас и вернется в Великий Устюг.

На экскурсию в вагоны пустят лишь по билетам. // фото «Петрозаводск говорит»