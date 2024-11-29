Выбор редакции: забастовки не было, «дорога жизни» в Панозере

В Кааламо люди не могут ни помыться, ни постирать вещи - в поселке постоянно отключают воду.

Глава администрации Сортавальского округа Сергей Крупин сказал, что на протяжении 45 лет капитальных ремонтных работ водозабора и системы водоснабжения не проводилось, в итоге система пришла в негодность. Сейчас ведется капитальный ремонт, это затянется на два года.

Петрозаводский городской суд рассмотрел дело о нарушениях, допущенных кафе на улице Антикайнена. Заведение решили закрыть на время.

Наступил самый опасный период в жизни многострадальных жителей поселка Панозеро. Местные жители проложили «дорогу жизни» по тонкому льду, чтобы элементарно добраться до магазина или аптеки.

Директору Национального музея Карелии Михаилу Гольденбергу вручили премию имени Лихачева. Для нашей республики это уже вторая награда.

Мэрия Петрозаводска опровергла информацию о забастовке водителей автобусов. По стечению обстоятельств на днях произошла одновременная поломка нескольких машин. Поэтому автобусов на линии стало меньше. Сейчас все машины работают по графику.

Таким запомнился нам этот день. Берегите себя и своих близких. Доброй ночи, встретимся утром.