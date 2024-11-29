В мэрии высказались о забастовке водителей автобусов в Петрозаводске

Мэрия Петрозаводска опровергла распространяемую в соцсетях информацию о забастовке водителей автобусов. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Как рассказал исполнительный директор автотранспортных компаний Тимур Сидоренко, по стечению обстоятельств на днях произошла одновременная поломка нескольких машин. Поэтому автобусов на линии стало меньше. Сейчас все машины работают по графику.

В мэрии добавили, что за движением всех троллейбусов, а также автобусов №5, 9, 14, 17, 21, 22, 26, 28 и 30 можно следить в приложении «Умный транспорт», а также на «Яндекс.Картах». // Фото «Петрозаводск говорит»