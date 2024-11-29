29 ноября 2024, 20:48
Общество

Россияне узнали, чем опасна потеря обоняния

Периодическая потеря обоняния может говорить о развитии онкологии

Врач Александр Мясников рассказал, что онкология может развиваться незаметно, но потеря обоняния подскажет пациенту о болезни. Доктор отметил, что в таком случае нужно обратиться в больницу, так как опухоль прижимает определенные нервы, об этом сообщает Lenta.ru.

Если человек перестает чувствовать запахи, то ему следует насторожиться. Это может произойти из-за узла, который образовался в носоглотке вследствие развития онкологии. 

Доктор Мясников отметил, что потеря обоняния может говорить и о болезни Паркинсона. // Фото: freepik

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рак
онкология
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Александр Мясников