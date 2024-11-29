Россияне узнали, чем опасна потеря обоняния

Врач Александр Мясников рассказал, что онкология может развиваться незаметно, но потеря обоняния подскажет пациенту о болезни. Доктор отметил, что в таком случае нужно обратиться в больницу, так как опухоль прижимает определенные нервы, об этом сообщает Lenta.ru.

Если человек перестает чувствовать запахи, то ему следует насторожиться. Это может произойти из-за узла, который образовался в носоглотке вследствие развития онкологии.

Доктор Мясников отметил, что потеря обоняния может говорить и о болезни Паркинсона. // Фото: freepik