29 ноября 2024, 20:48
Россияне узнали, чем опасна потеря обоняния
Периодическая потеря обоняния может говорить о развитии онкологии
Врач Александр Мясников рассказал, что онкология может развиваться незаметно, но потеря обоняния подскажет пациенту о болезни. Доктор отметил, что в таком случае нужно обратиться в больницу, так как опухоль прижимает определенные нервы, об этом сообщает Lenta.ru.
Если человек перестает чувствовать запахи, то ему следует насторожиться. Это может произойти из-за узла, который образовался в носоглотке вследствие развития онкологии.
Доктор Мясников отметил, что потеря обоняния может говорить и о болезни Паркинсона. // Фото: freepik