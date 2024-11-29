Платья от кутюр: Алексей Медведев шьет костюмы с карельским акцентом

Текст: Марина Бедорфас

Алексей Медведев родился и вырос в Пудоже. Все детство и юность он занимался в театральном кружке при доме культуры. И ему прочили актерскую карьеру. Но вместе с этим Алексей хорошо рисовал. Но увлекался он не пейзажами и натюрмортами. На полях его школьных тетрадей были эскизы одежды, обуви и интерьерных дизайнерских вещей. Модельер признается, что его всегда привлекал мир моды, все красивое и интересное, и особенно народный костюм.

«Моя мама Татьяна Медведева на протяжении 30 лет являлась солисткой Пудожского народного хора, сейчас она просто солистка ДК, Заслуженный работник культуры Карелии. Благодаря маме у меня и возникла любовь к народному костюму, к народной песне. Я всегда говорю, что это все не возникло из ниоткуда, это было впитано с молоком матери и было во мне с рождения», - рассказал Алексей Медведев.

После окончания школы Алексей решил поступать на швейное дело, на дизайнера одежды.

«Единственное, что было на тот момент в Петрозаводске – это училище №18, где готовили портных и закройщиков. И я поступил на специальность портной-закройщик женского легкого платья.

После окончания училища я пытался поступить в Дом моды Вячеслава Зайцева, в его школу моды. Но там было платное обучение, это было очень дорого, и моей семье просто это было не по карману. Нас трое детей, я самый старший, после меня поступала уже сестра, поэтому мне пришлось пойти работать»,

- продолжает наш собеседник.

И Алексей вернулся в Пудож и начал свой творческий путь в изготовлении сценических костюмов для самодеятельных коллективов города и района в своем родном доме культуры.

«Я сам покупал ткани, сам придумывал костюмы, создавал эскизы и сам шил. Но при этом у меня была свобода действий. В ДК Пудожа я больше работал с солистами, в том числе и с моей мамой. На протяжении 40 лет на сцене все ее костюмы – мои. И пока я работал в Пудоже, туда приезжали солисты филармонии. Среди них две солистки - Надежда Рогозина и Валентина Каменская. Мы много общались и подружились. И Надежда Рогозина первая профессиональная артистка, которая заказала у меня концертное платье.

И вот я считаю, что с 2000 года начался отсчет моей профессиональной деятельности. Именно поэтому в конце этого года в мой 45-й день рождения я решил провести праздничный вечер и посвящаю его 25-летию творческого пути».





«Когда я получаю заказ на пошив концертного платья, я обязательно знакомлюсь с репертуаром артиста. Мы обсуждаем цвет и другие детали. Костюм, платье – все должно быть удобным. Затем я делаю эскизы, и мы выбираем самый подходящий вариант. В последующем я стал работать от тканей. Что это значит? Мы приходим с заказчиком в магазин, смотрим ткани, и сразу рождается платье. Потому что можно придумать платье, но многие не могут эту модель представить в цвете и в готовом виде. А здесь я сразу рассказываю, как ложится ткань, как драпируется, как струится и так далее. И человеку становится понятно, как это будет выглядеть».

После пудожского дома культуры Алексея Медведева пригласили работать в ансамбль «Кантеле» на должность начальника мастерской народного костюма. И он переехал в Петрозаводск.

«Было страшно, потому что очень ответственно. Помню, в студенческие годы видел проезжающий по городу автобус с надписью «Кантеле», и просто мечтал о работе там. Это как раз то, чем я живу.

С ансамблем «Кантеле» я окунулся в активную концертную деятельность. Мне очень повезло, я работал с известными карельскими художниками: Тамара Юфа, Алла Власенко, Ирина Пронина, Ирина Порошина.

И в это же время я поступил в Московский госуниверситет на факультет индустрии моды на специальность «Конструктор». После окончания вуза мне предложили поработать преподавателем в московском Колледже легкой промышленности. И я решил остаться в Москве. Жил и работал там 8 лет. Но через год преподавание я оставил. И устроился работать на Московский художественно- производственный комбинат Росгосцирка. Там изготавливают костюмы и для театров, и для мюзиклов, и для цирка в том числе. И это была для меня большая школа».

Алексей рассказал, что с тканями, из которых шьют цирковые костюмы, он до этого никогда не работал. Но профессиональные наставники ему помогли, и он быстро всему научился. И даже приобрел круг своих личных заказчиков.

«Я создал костюмы для единственного в мире женского конноакробатического коллектива «Амазонки». Я одел два академических хора в Москве: церковный, и второй – при Московском госуниверситете по землеустройству. Ко мне стали обращаться солистки из Российской академии музыки имени Гнесиных. Там учились девчонки из Петрозаводска и Пудожа. Анастасия Пегасова. Мы с ней жили в одном доме в Пудоже, а стали общаться только в Москве. Она заказала у меня три концертных платья.

Когда я работал в Москве, ко мне обратился хор «Теллерво» из Петрозаводска, у них был 80-летний юбилей, Ирина Белковская попросила изготовить для них костюмы. Я беру этот заказ, отшиваю почти сто костюмов для хора. Для меня это был самый большой заказ. Костюмы получились успешные. И через 5 лет я снова к очередному юбилею шью им костюмы.

И стало все хорошо, но началась пандемия. Закрылись театры почти на два года, не было концертов и премьер. Работы стало меньше, и заработная плата тоже заметно сократилась. Мне пришлось уехать в Карелию».

В Петрозаводске Алексей Медведев вновь получает предложение вернуться в ансамбль «Кантеле». И он его принимает.

«Как бы хорошо и комфортно мне ни было в Москве, но у нас у всех есть свои амбиции. В Москве я был исполнителем, я растворился в этом большом городе, а здесь, в мастерской народного костюма, у меня должность и статус»,

- продолжает художник.

«Сценический костюм и народный - это две разные вещи. Если мы изготавливаем народный костюм, то мы должны соответствовать традициям. Даже современные ткани можно найти такие, которые будут очень похожи на те, что использовались много десятилетий назад. Мы работаем с фондами музеев, изучаем литературу, обязательно нужно посмотреть то, что сохранилось. Традиционный костюм – это изучение традиции, технологии и ношения.

Если мы делаем сценический костюм, то мы берем за образ костюм определенной территории и его трансформируем под сцену. Мы облегчаем ткань, потому что сценический костюм должен быть функциональным, износостойким. Софиты на сцене – это определенный свет. И художник это должен понимать и видеть, как костюм будет выглядеть именно на сцене».

С 2007 года карельский модельер Алексей Медведев является членом Гильдии мастеров декоративно-прикладного искусства Карелии.

«Главное условие от Гильдии – участвовать в выставках и в мероприятиях. Меня взяли туда как художника по костюмам. Я начал создавать свои авторские коллекции. И первая моя коллекция – пудожский традиционный костюм.

Пудож – это уникальный, очень интересный край. Во-первых, Пудожье – один из самых отдаленных районов Карелии. И в разные времена он принадлежал разным территориям. Например, Новгородской губернии. По водным путям шли корабли, купцы заселяли эту территорию. Затем эти земли отошли Архангельской губернии. Соответственно, влияние разных культур, и разные костюмы. Но самое важное, что традиционная культура Пудожья не была сильно тронута войной, и костюмы хорошо сохранились. И мне как пудожанину невозможно было не создать такую коллекцию. Я создал комплексы девичьих и женских костюмов и один мужской костюм.

Самое сложное – это головные уборы женские и девичьи. И тут я узнаю, что в Москве открываются курсы по изготовлению праздничных головных уборов Олонецкой губернии. Есть православный центр «Русские начала», который занимается воссозданием и реконструкцией народных костюмов. И я пришел на эти курсы и сделал головной убор – перевязка девичья. Она полностью выполнена вручную, с жемчугом, на бересте. Я для своей коллекции не только сшил костюмы, но и сам сделал головной убор.

Позже меня попросили отремонтировать старинный бархатный кокошник, я его полностью разобрал, и у меня была возможность сделать лекало этого головного убора. И по этим лекалам я сделал еще два кокошника, которые включил в пудожскую коллекцию».

Алексею помогает в создании сложных головных уборов Пудожского уезда специалист Национального музея Карелии Екатерина Логвиненко. Она подготовила платок с золотным шитьем. Алексей с тех пор еще и платки коллекционирует. Самому старинному платку более ста лет!

Пудожская коллекция вдохновила художника. Однажды Алексей присмотрел в магазине ткань, которая ему очень понравилась, но сразу придумать образ он не смог, а потом увидел шунгитовые украшения, и родилась коллекция под названием «Дыхание шунгита».

«Это вечерняя коллекция. Уникальность ее в том, что все украшения из шунгита изготовили по заказу в Петрозаводске. На фестивале в Архангельске пудожская коллекция заняла 3 место в номинации «Традиционный костюм», а шунгитовая коллекция в номинации «Авторский костюм» – второе место. И это для меня была очень высокая оценка компетентного жюри».

Алексей рассказал, что пудожская и шунгитовая коллекции – это про бренды Карелии. И на этих брендах он не остановился. А съездил на остров Кижи, увидел в фондах огромную коллекцию старинных расписных прялок и придумал коллекцию «Прялица».

«Все рисунки на платьях – это рисунки с этих прялок, выполненные в технике свободной кистевой росписи. Мне посоветовали мастера - Наталью Ратникову. И она любезно согласилась со мной работать. Расписала семь платьев. На них рисунки с прялок Пудожья, Заонежья и Поморья».

Для творческого вечера, который пройдет в середине декабря в Петрозаводске, Алексей готовит еще три коллекции авторской одежды.

«Я бы хотел отметить поблагодарить и людей, которые меня поддерживают. Екатерина Мурашова работает у нас костюмером в ансамбле «Кантеле», портной с большим опытом. Помогает в создании моих коллекций. Также мне очень помогает Оля Сидорова - хороший портной, из Пудожа, работает сейчас в Петрозаводске. И мастер, которая живет в Твери, мы подружились с ней в институте в Москве, - Елена. Шалыгина.

Я не всегда могу платить, но они просто помогают мне, терпят мой творческий характер. И я очень благодарен им. Без таких людей мы, художники, не могли бы существовать»,

- поделился наш собеседник.

Показ одной из новых коллекций будет финалом юбилейного вечера. И посвящена она памяти ушедшего из жизни известного российского модельера. Имя художник не называет, хочет сохранить интригу.

«Для Петрозаводска это будет первое такое культурное событие. Таких показов еще никто не устраивал. Но, к сожалению, никакой финансовой и иной помощи я не получил даже от очень хороших знакомых, которые являются влиятельными людьми. Ну, видимо, творческие люди всегда все делают сами, своими силами. Мне очень помогают мои друзья. Я им безмерно благодарен. И надеюсь, у нас получится праздник моды и костюма!».

// Фото предоставил Алексей Медведев.