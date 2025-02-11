11 февраля 2025, 22:00
Выбор редакции: стоимость поездки в новом автобусе, звонок спасателям
Вместе вспоминаем события уходящего вторника, 11 февраля
Девочка позвонила спасателям и сказала, что брат провалился под лед. Спасатели приехали, но помощь не потребовалась.
Нового министра утвердили в Карелии.
В марте в Петрозаводске запустят новый автобусный маршрут. Обслуживать его будет муниципальное предприятие «Городской транспорт». Известно, сколько будет стоить проезд.
В поселке Тиурула Лахденпохского района возникла неоднозначная ситуация с оказанием медицинской помощи.
Кипяток залил соццентр.
Таким запомнился нам этот день. Берегите себя и своих близких. Доброй ночи.