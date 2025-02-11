Выбор редакции: стоимость поездки в новом автобусе, звонок спасателям

Девочка позвонила спасателям и сказала, что брат провалился под лед. Спасатели приехали, но помощь не потребовалась.

Нового министра утвердили в Карелии.

В марте в Петрозаводске запустят новый автобусный маршрут. Обслуживать его будет муниципальное предприятие «Городской транспорт». Известно, сколько будет стоить проезд.

В поселке Тиурула Лахденпохского района возникла неоднозначная ситуация с оказанием медицинской помощи.

Кипяток залил соццентр.

Таким запомнился нам этот день. Берегите себя и своих близких. Доброй ночи.