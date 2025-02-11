Два моста закроют для проезда в Карелии

С 14 февраля в Беломорском округе закроют для движения два аварийных автомобильных моста. На них установят указатели, которые позволят водителям найти водителям объезд, об этом сообщили в администрации округа.

Аварийные мосты находятся на автодороге «Кола» — Пушной — Новое Машезеро. Ограничение движения коснется аварийных мостов на 2+500, 9+400 и 9+800 километрах.

Объездной путь будет проходить по трассе Р-21 «Кола» и автодороге Пушной — Новое Машезеро. Его длина составит 34 километра. Фото: пресс-служба администрации округа