11 февраля 2025, 20:51
Общество

Семья участника СВО могла лишиться земельного участка в Карелии

В Медвежьегорском районе власти обратятся в Росреестр, чтобы многодетной семье предоставили отсрочку

Многодетной семье участника специальной военной операции несколько лет назад был предоставлен участок земли под строительство дома. Мужчина отправился на СВО, стройка дома пока не началась.

Участок супруги получили еще в 2021 году. Жена бойца всерьез обеспокоилась, что у них могут отобрать участок. За помощью женщина обратилась к главе администрации Медвежьегорского района Людмиле Журавлевой.

Она разъяснила, что закон предусматривает сроки освоения земельного участка. Под этим понимается «одно или несколько мероприятий, выполнение которых необходимо для начала использования земельного участка в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием».

На участках ИЖС, СНТ и ЛПХ установлен срок в три года со дня приобретения прав на участок, срок завершения строительства и регистрации дома составляет 10 лет.

Власти района направят в Росреестр обращение для предоставления отсрочки семье. Жене бойца помогли составить уведомление о планируемом строительстве. // фото freepik.com

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Метки: 
новости Карелии
СВО
земельный участок
Медвежьегорский район