Семья участника СВО могла лишиться земельного участка в Карелии

Многодетной семье участника специальной военной операции несколько лет назад был предоставлен участок земли под строительство дома. Мужчина отправился на СВО, стройка дома пока не началась.

Участок супруги получили еще в 2021 году. Жена бойца всерьез обеспокоилась, что у них могут отобрать участок. За помощью женщина обратилась к главе администрации Медвежьегорского района Людмиле Журавлевой.

Она разъяснила, что закон предусматривает сроки освоения земельного участка. Под этим понимается «одно или несколько мероприятий, выполнение которых необходимо для начала использования земельного участка в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием».

На участках ИЖС, СНТ и ЛПХ установлен срок в три года со дня приобретения прав на участок, срок завершения строительства и регистрации дома составляет 10 лет.

Власти района направят в Росреестр обращение для предоставления отсрочки семье. Жене бойца помогли составить уведомление о планируемом строительстве. // фото freepik.com