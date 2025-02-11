Феномен Сяпси: на чем основывается оптимизм жителей карельского села

Текст, фото: Алина Гапеева

Аномальная зона

Расскажу, как сяпсинские активисты убедили меня в том, что в поселке нет никаких проблем. Хотя… Неприятный червячок сомнения все же не давал покоя на протяжении всего нашего разговора и нудно шептал: «Разве так бывает? Вероятно, существуют тщательно замаскированные заковыки…»

Я собиралась в Сяпсю на встречу с местными жителями и была уверена, что услышу много жалоб – только успевай записывать. Настроилась соответственно и поехала. Сяпся – обычный карельский поселок в Эссойльском поселении, каких сейчас много в Карелии. Чтобы доехать из Петрозаводска до населенного пункта, придется отмахать 70 километров. Места здесь глухие, но невероятно красивые. Озеро Сямозеро, река Сяпся, сосновый бор очаруют красотой даже самых бывалых путешественников.

Красоты красотами, да только жизнь на селе медом не намазана. Как правило, сельская беда выглядит везде одинаково: плохие дороги, отсутствие транспортного сообщения, темные улицы плюс некоторые свои специфические особенности. Только в Сяпсе все оказалось с точностью до наоборот. Местные жители развеяли сложившийся стереотип, что жизнь на селе — сплошная тоска зеленая, нужда и бесконечные жалобы в сельскую администрацию.

С тремя жителями поселка Сяпся мы встретились на пороге отремонтированного здания местного Дома культуры. Проходим внутрь и направляемся в актовый зал. С первых шагов меня окутал ледяной холод (здесь всего три градуса тепла). Бррр.. Вот оно, начинается. Слабая надежда оказаться после улицы в тепле меня сразу покинула.

«У нас нет никаких проблем. Не верите? Можете считать Сяпсю как отдельное государство. Мы стараемся не жаловаться, а решать актуальные задачи сообща. Давайте лучше поговорим о наших достижениях»,

— задал позитивный тон беседе общественник Даниил Федулин.

Маленькое село, в котором еще недавно жили 360 человек, за последние десятилетия сократилось населением почти в 2,5 раза. Здесь давно не работает пожарная часть, котельная, начальная школа, психиатрическая больница, сельский совет. Вдобавок ко всему в поселке шесть лет назад закрылся детский сад. Детвору теперь возят в детсад и в школу за 16 километров в Эссойлу. Ребятишек в Сяпсе – горстка. Да и откуда им взяться, ведь здесь проживают в основном пенсионеры, а молодежь старается перебраться туда, где есть работа. В 2022 году угроза закрытия нависла и над клубом, росчерк высокопоставленного чиновника чуть не лишил людей и этого душевного места.



Большие дела в маленьком поселке

Сам факт, что люди спасли местный клуб от закрытия – уже победа. По программе «Местный дом культуры» здание Сяпсинского Дома культуры –подразделения этнокультурного центра поселка Эссойла «Киелен Кирью» - привели в порядок: отремонтировали кровлю, заменили окна и двери, в рамках проекта «Народный бюджет» обновили пол. Собственными силами сяпсинцы обустроили актовый зал, где мы сейчас сидим и пьем чай. Но все же холодно. Вода в чайнике быстро остывает. В уютном, но очень маленьком помещении (четырнадцать шагов в длину и пять в ширину) и проходят все сельские праздники, собрания, встречи, чаепития. Хозяйкой и единственным работником культурного оазиса является Наталья Степанова. Она трудится на полставки в клубе и столько же получает в библиотеке.

В углу стоит остывшая печь, рядом – рукомойник. Вода и дрова по-щучьему веленью сюда сами не ходят – их приносит Наталья. Также сами по себе не моются полы в клубе и не расчищаются тропинки от снега. Да и печь топить необходимо каждый день. Со слов Натальи, всю эту работу она делает сама и совершенно бесплатно.

За беседой о райской жизни в Сяпсе у меня от холода начали клацать зубы и краснеть нос. Собачка местного депутата Юлии Ояла нашла теплое место у хозяйки на руках.

«У нас все хорошо: работают литературный, театральный кружки, устраиваем различные мастер-классы, люди ткут половики и ходят библиотеку»,

— продолжает убеждать Наталья Степанова.

Она соглашается, что без помощников здесь не справиться. В подготовке мероприятий участвует вся ее семья (муж и четверо детей) и активисты поселка. На собственные деньги общественники закупают призы на праздники, реквизит, костюмы и даже сценарии. Даниил Федулин при этом добавил, что они не жалуются на жизнь, а всего лишь делятся информацией. Да уж, работы – хоть разорвись. С ней могут справиться разве что настоящие фанаты, например, как эта компания.

О чем надо помнить перед походом в клуб

Чтобы убедиться в достоверности слов об активной жизни сяпсинцев, Даниил, Юлия и Наталья приглашают пройтись по кулуарам клуба. Замечу, что клуб занимает здание бывшей начальной школы, которому уже исполнилось 75 лет. Тем не менее он служит центром притяжения жителей поселка — и детей, и взрослых. Тут есть много интересного, например арт-пространство "Комната для друзей".

Этот проект реализован при содействии Благотворительного Фонда «Мельница» и «Круга благотворителей». На собранные средства общественники сначала сделали косметический ремонт помещения, а двумя годами позже заменили полы.

Под предводительством Даниила Федулина активисты привлекли, в том числе, внебюджетные средства на ремонт комнаты, закупку оборудования, настольных игр и необходимой всякой всячины. Помимо местных ребятишек, на выходных в Сяпсю приезжает много дачников с детьми, которые хотели бы участвовать в культурной жизни села. В обновленной яркими красками комнате нетронутой осталась только классная доска на стене, как напоминание о прошлом.

В соседнем классе бывшей школы стоят три ткацких станка. Жители и гости Сяпси могут разнообразить свой досуг за старинной работой: ткать половики — это очень интересно, испытано на себе.

Продвигаемся дальше по коридору и открываем дверь в другое небольшое помещение – здесь расположена библиотека. Попутно интересуюсь, где же находится самое важное помещение для посетителей – туалет? Оказывается, сооружение типа ветер-клозет без электричества находится на задворках клуба. Зимой домик неизвестного архитектора утопает в сугробах, поэтому в случае нужды до него можно добраться разве что на лыжах. И не забудьте про фонарик, иначе придется искать дырку в кромешной тьме.

Отсутствие туалетов и прочих удобств для посетителей в сельских Домах культуры – это серьезная проблема. Но Наталья смотрит на неудобства с иного ракурса.

«Перед походом в клуб на мероприятие мы напоминаем зрителям о необходимости посетить домашний туалет. А для детей на случай форс-мажора в клубе имеется горшок».

Замечу, что дом культуры в Сяпсе – это центр притяжения нескучных людей: нередко на мероприятия собирается около девяноста человек. Например, на театральную постановку перед встречей Нового года зал еле-еле вместил всех желающих.

Копилка добрых дел

Экскурсия нашей небольшой делегации продолжилась на улице. Взгляд приковывает покосившийся сарай, битком набитый дровами. Наталья Александровна замечает: «Если дрова для клуба есть, значит, жить можно». Протекающую крышу дровяника находчивые активисты залатали куском линолеума.

В копилке добрых дел есть не только это, но и более значимые достижения. Так, в 2021 году по «Программе поддержки местных инициатив» (ППМИ) сяпсинцы совместно с администрациями РК и поселения установили памятник «Участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла». Жители Сяпси быстро собрали необходимую сумму на благое дело. В дни памятных дат сюда стекаются люди с цветами в руках.

Отремонтированный колодец на улице Ягодной — тоже дело рук мастеровитых сяпсинцев. Они вычистили дно колодца, заменили крышу, фундамент, поставили сруб. Колодец как новенький — люди довольны.

«Мы каждый год участвуем в Программе поддержки местных инициатив (ППМИ) и выигрываем в конкурсе. Вот еще один результат»,

— активисты показывают на детскую площадку.

Сяпсинские энтузиасты легки на подъем. Когда возникла проблема подхода к озеру Сямозеро, жители Сяпси смогли договориться с хозяином участка земли и решить, казалось бы, безвыходную ситуацию. Доступ к пляжу был открыт без судов и скандалов. За три дня люди собрали на забор порядка девяноста тысяч рублей. Чем вам не рекорд?

Депутат без денег, но с большой ответственностью

На уютных улочках Сяпси царит порядок.

«Местные жители самостоятельно следят за чистотой сельских улиц. Весной и осенью выходим на субботники. Недавно по нашей просьбе Эссойльская администрация установила дополнительные мусорные баки на улицах Ягодная и Речная. По программе ППМИ сделали освещение улиц поселка. У нас остались без света только Школьная улица, которая является частью дороги регионального значения, и улица Ягодная. Власти обещали, что в скором времени и на них появятся фонари»,— рассказала местный депутат Юлия Ояла.

Юлия работает в сяпсинском лесничестве. В 2023 году местный народ избрали ее депутатом Эссойльского сельского поселения. Один раз в три месяца она организовывает встречу местных жителей с представителями Эссойльской администрации для решения насущных вопросов.

«Автобусы в поселок заходят, медпункт работает, магазинчик есть»,

— перечисляют собеседники немногие блага цивилизации. Они привыкли к трудностям сельской жизни. Кстати сказать, если вы действительно думаете, что депутат на селе – это важный чиновник с толстым портфелем в руках, с большими полномочиями и внушительным окладом, то глубоко ошибаетесь. Работа сельского депутата не оплачивается. В случае положительного результата народный избранник может получить в качестве зарплаты разве что благодарность местных жителей.

Все сами

Через речку Сяпсю живописно перекинулся подвесной мост – любимое место фотосъемок почти для каждого, кто здесь побывал.

За порядком на переправе следят супруги Федоровы: Виктор Васильевич и Наталья Евгеньевна. Наталья Федорова работает более 35 лет гидрометнаблюдателем в «Карельском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». На протяжении нескольких десятков лет семейная пара присматривает за переправой и делает это абсолютно бесплатно.

«Раньше супруг постоянно ремонтировал мост: менял доски, но два года назад благодаря моему начальнику Тамаре Михайловне Шумейко заменили на мосту настил. Ей удалось «выбить» средства на ремонт. Работы было много, устроили субботник, кинули клич. Отозвались местные женщины, мужчины, дети, за это особая благодарность нашим землякам! Женщины и дети специальным раствором обрабатывали новые доски, мужчины демонтировали старые конструкции, а потом за два дня собрали новый мост. Хоть и проделана огромная работа, но мост пока считается аварийным, поскольку его ремонт не закончен. Предстоит выполнить еще не менее важную часть — укрепить фермы моста. Очень надеюсь, что в это лето получится. Как всегда, все упирается в средства, которых недостает в организации», — посетовала Наталья Евгеньевна.

Удивительно, что люди этого отдаленного поселка не жалуются на жизнь, не строчат заявления с требованиями, не публикуют гневные посты в соцсетях… Они привыкли надеяться только на себя, на свои собственные силы. При любых жизненных обстоятельствах в Сяпсе умеют сохранять оптимистический настрой, ведь без хорошего настроя даже маленьких побед не добиться. Здесь считают, что главное, чтобы была цель и желание трудиться.

Экскурсия по Сяпсе вызвала у меня двойственное чувство – одновременно и восхищение трудолюбием жителей Сяпси, и стыд за беспомощность и безынициативность власти, у которой на все вопросы есть только два ответа: "нет денег" или "это не наши полномочия"...