11 февраля 2025, 17:46
Девочка переполошила спасателей звонком о провалившемся под лед брате
Сигнал о провалившемся в реку Олонка ребенке оказался ложным
Спасателей подняли по тревоге в поселке Ильинский из-за звонка о попавшем в беду мальчике.
На систему-112 поступила информация о провалившемся под лед на реке Олонка подростке. На вызов откликнулись пожарные и выезжал глава поселковой администрации.
Как сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности, информация о попавшем в беду ребенке не подтвердилась. Мальчик жив и здоров, играл в футбол.
С его сестрой, которая звонила спасателям, проводят профилактическую беседу. // фото unsplash.com