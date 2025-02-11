Девочка переполошила спасателей звонком о провалившемся под лед брате

Спасателей подняли по тревоге в поселке Ильинский из-за звонка о попавшем в беду мальчике.

На систему-112 поступила информация о провалившемся под лед на реке Олонка подростке. На вызов откликнулись пожарные и выезжал глава поселковой администрации.

Как сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности, информация о попавшем в беду ребенке не подтвердилась. Мальчик жив и здоров, играл в футбол.

С его сестрой, которая звонила спасателям, проводят профилактическую беседу. // фото unsplash.com