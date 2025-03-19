Выбор редакции: погибшие на рыбалке и пожаре, страшный преследователь

В Пудоже погиб человек. Его тело нашли прибывшие на ликвидацию возгорания в жилом доме пожарные.

В начале апреля планируется запустить троллейбус №6 по новому маршруту: он начнет ходить по Пименовскому мосту.

Автомобиль ГАЗ наехал на 73-летнего пешехода на тротуаре.

В Калевальском районе установят четыре домика для рыбаков и охотников.

В Олонецком районе вынесен приговор по делу о гибели женщины на водоеме.

Петрозаводчанку напугал странный незнакомец на проспекте Ленина. Он пытался ее схватить, спасаться от преследователя горожанке пришлось на дороге.

Таким запомнился этот день. Берегите себя и близких.