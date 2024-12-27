Выбор редакции: опасное баловство на льду, гибель студента-медика

В карельской столице хотят запустить новый автобусный маршрут. Который свяжет Тепличный и Кукковку.

Студент мединститута ПетрГУ Алексей Кундозеров за год до окончания вуза принял решение отправиться на СВО, он хотел оказывать помощь в госпитале раненым бойцам. Наш земляк погиб 10 декабря недалеко от поселка Глубокое в Харьковской области.

Собаку спасают в Карелии. Ее лапу нашли на железнодорожных путях, у животного гангрена.

Группа детей баловалась на тонком льду и не слушалась спасателей. Но все завершилось благополучно – дети в ледяную воду не провалились, в отличие от тех, кто шел их спасать.

Воронежец сбежал от приставов в карельский лес, но многодетного отца нашли. После возвращения в цивилизацию многодетного отца ждет повторная судебно-психиатрическая экспертиза и подписка о невыезде.

Житель Карелии создал кредитный кооператив и обещал тем, кто даст деньги, высокие проценты. Теперь мужчину будут судить за мошенничество. В деле более 100 потерпевших и более 40 похищенных миллионов рублей.

Петрозаводчане озвучили пожелание на Новый год. Чиновников попросили заделать опасные и мешающие водителям ямы в нескольких местах.

Таким запомнился нам этот день. Берегите себя и своих близких. Доброй ночи, встретимся утром.