До беды оставалось всего полшага

Текст: Алина Гапеева

Многие люди, которые имели печальный опыт общения с мошенниками, стараются не афишировать неприятные истории. Говорят, что стыдно быть обманутым. Почти каждый из числа жертв был уверен, что обвести вокруг пальца его непросто. Но, как показывает жизнь, преступники используют самые хитроумные уловки, чтобы обмануть, или, как говорят теперь, «обуть». В числе потерпевших — мужчины и женщины самых разных профессий, возраста, уровня образования.

Разговор с неизвестными жителя одного из поселков Пряжинского района мог бы закончиться большими проблемами для него. Мужчина решил рассказать об очередной схеме уловок, чтобы предостеречь остальных граждан не попасть в сети обманщиков. По понятным причинам назовем его вымышленным именем – Александр. Ему вовремя пришел на помощь односельчанин, который заподозрил неладное в его телефонном разговоре с неизвестным и смог правильно оценить ситуацию.

Когда зазвонил телефон

На телефон Александра через популярный мессенджер поступил звонок. Мужской голос в трубке предупредил его как потребителя электроэнергии о плановой проверке электросчетчика. Александра не смутил номер, который начинался с цифр «8902…». Говоривший назвал его по имени и отчеству.

«Мы составим два экземпляра акта о результатах проверки: один высылаем вам, другой остается у нас. Зарегистрировать плановую проверку вам необходимо на «Госуслугах». Чтобы упростить задачу, мы готовы помочь. Только сообщите код, который придет на ваш телефон»,

— убеждал неизвестный.

Александр вспоминает, что голос псевдоконтролера был спокойный и без какого-либо акцента.

«С первых минут в головном мозге как будто отключилась та самая «кнопка», отвечающая за трезвое сознание. Я назвал код»,

— поделился обманутый гражданин.

По словам специалистов, мошенники обрабатывают жертву постепенно. Сотрудники фальшивых служб обладают профессиональными приемами, позволяющими им быстро втереться в доверие к любому. А дальше они манипулируют сознанием собеседников, пока не добьются своего. Они могут разыграть целый спектакль. Так было и в случае с Александром. С его помощью мошенники получили доступ в «Госуслуги».

Тут же в руках Александра снова зазвонил телефон, но уже другой номер «8905...». На этот раз с жертвой говорили фиктивные представители Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций — «Роскомнадзора». Лжесотрудники продолжили вешать лапшу на уши и заявили, что мошенники взломали профиль Александра. Чтобы предотвратить их дальнейшие действия, необходимо сообщить еще один код подтверждения, который придет на телефон собеседника.

«Пожалуйста, ограничьте наш разговор от присутствия третьих лиц»,

— вкрадчиво говорил голос в трубке.

Как правило, мошенники обрабатывают жертву по определенной схеме. К каждому они находят свой хитроумный подход.

Обобрать, как липку

Затянувшаяся беседа Александра с «невидимками» стала предметом внимания односельчанина Юрия, которого насторожили слова «Госуслуги», «пин-код», «заявка». Он заинтересовался, с кем же так долго разговаривает Александр. Ответ, что на том конце провода «висит» сотрудник Роскомнадзора, заставил Юрия засомневаться. Он набрал номер телефона Управления Роскомнадзора по Республике Карелия и объяснил ситуацию. Девушка попросила срочно дать трубку Александру. Она объяснила, что настоящий сотрудник Роспотребнадзора всегда представится и назовет свою должность. Сотрудница попросила срочно прекратить разговор с неизвестными.

«В тот момент я не знал, что мне делать, и находился в растерянности. С одной стороны, вымышленные сотрудники продолжали упорно меня убеждать, что действие необходимо довести до конца. В разговор даже вступил вымышленный юрист, который заботился о моем благополучии. Люди на том конце провода явно нервничали. А в другое ухо упорно звучало, что разговор с мошенниками пора прекращать»,

— вспоминает потерпевший.

Юрию удалось прервать этот диалог приятеля с мошенниками. И тут к Александру сразу же вернулось четкое понимание происходящего. Он незамедлительно обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Представители правоохранительных органов выяснили, что от имени потерпевшего мошенниками была составлена электронная доверенность. Личный кабинет на государственном сайте мужчины взломали неизвестные лица, которые находятся на территории Украины. Поясним, что электронная доверенность, она же машиночитаемая доверенность (МЧД) — это электронный файл, который распознается автоматически и подтверждает, что у представителя есть полномочия совершать действия от имени организации (ИП, физлиц): передавать отчетность в ФНС и другие органы, подписывать документы, заключать сделки с контрагентами. Эту доверенность необходимо дополнить усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). Александр догадывается, что именно электронную подпись и хотели получить от него мошенники. До беды у него оставалось всего полшага.

Сейчас мужчина старается забыть неприятную историю, которая могла оставить его с большими денежными проблемами.

Защитить себя от происков «невидимок» вполне возможно. Главный совет стражей порядка— сразу отключиться, если звонит неизвестный.

К сожалению, мошенничество сейчас входит в число самых распространенных преступлений России. В России рассматривают появление новой функции на портале «Госуслуги»: граждане смогут удаленно запретить оформление кредитов и займов онлайн на свое имя. // Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky на сайте rudalle.ru