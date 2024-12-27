Лучших волонтеров 2024 года выбрали в Карелии

В Петрозаводске прошла торжественная церемония, которая объединила сразу два события: Доброцентр 10 отметил 15-летие, а лучшие волонтеры 2024 года получили знаки общественного признания «Помогаю по-доброму».

В этом году на премию выдвинули 49 волонтеров, в том числе и из районов республики. В одной из номинаций победителем стала Яна Дмитриева - ученица Кондопожской школы №1. Яна рассказала, что волонтер - это человек, который помогает другим, и ничего не ждет взамен.

Но Дарья Маковецкая - руководитель Ресурсного центра добровольчества в Карелии уверена, что волонтерам обязательно нужно говорить «спасибо»! И команда Доброцентра всегда отмечает и благодарит тех, кто помогает по-доброму. // Видео: телеканал "Ника плюс".