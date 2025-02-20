Выбор редакции: драка сотрудников школы, погибший внук журналиста

На СВО погиб внук известного карельского журналиста Юрия Шлейкина. Иван Белозеров скончался после тяжелого ранения.

Замдиректора школы избила коллегу в Олонецком районе, ситуацию в Коткозерской школе изучают.

Вопрос с застройкой берега в Петрозаводске отправили на доработку. Для принятия решения по участку для «Квартала юстиции» не хватило визуализации.

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Депутат ЕР в Петросовете решил сложить полномочия. Решение о досрочном прекращении полномочий Дмитрия Ивасько рассмотрит Петросовет.

Тротуар на сваях хотят построить в Сортавале. Пользователи соцсети не оценили предлагаемых изменений.

Таким запомнился нам этот день. Берегите себя и своих близких. Доброй ночи. // фото: «Петрозаводск говорит»