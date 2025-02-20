20 февраля 2025, 22:00
Общество

Выбор редакции: драка сотрудников школы, погибший внук журналиста

Вместе вспоминаем события уходящего четверга, 20 февраля

На СВО погиб внук известного карельского журналиста Юрия Шлейкина. Иван Белозеров скончался после тяжелого ранения.

Замдиректора школы избила коллегу в Олонецком районе, ситуацию в Коткозерской школе изучают.

Вопрос с застройкой берега в Петрозаводске отправили на доработку. Для принятия решения по участку для «Квартала юстиции» не хватило визуализации.

Глава МВД Карелии впервые прокомментировал дебош в ресторане «Каудаль».

Диспансеризация заняла у женщины полгода из-за нехватки врачей и оборудования.

Депутат ЕР в Петросовете решил сложить полномочия. Решение о досрочном прекращении полномочий Дмитрия Ивасько рассмотрит Петросовет.

Тротуар на сваях хотят построить в Сортавале. Пользователи соцсети не оценили предлагаемых изменений.

Таким запомнился нам этот день. Берегите себя и своих близких. Доброй ночи. // фото: «Петрозаводск говорит»

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