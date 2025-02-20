В России ужесточат наказание за торговлю немаркированным алкоголем

В Госдуму внесли законопроект, который ужесточит наказание по частям пятой и шестой статьи 1711 УК РФ - производство, хранение, перевозка в целях сбыта или продажи немаркированной алкогольной или табачной продукции. Штраф за нарушение этой статьи вырастет до 200 тысяч рублей, об этом сообщает агентство "Прайм".

За производство, хранение и продажу немаркированной продукции группой лиц по предварительному сговору или в особо крупном размере штраф будет составлять от одного миллиона до двух миллионов рублей. Также возможно наказание в виде штрафа заработной платы или иного дохода за период от двух до трех лет.

Правонарушителей могут привлечь и к принудительным работам до пяти лет, лишить свободы до шести лет со штрафом до двух миллионов рублей. Фото: freepik