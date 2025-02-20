В России деятельность психологов взяли на контроль

В Госдуму внесли законопроект, который предполгает: психологи должны получить профильное высшее образование до конца 2029 года, чтобы продолжить практику. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Также психологов хотят обязать проходить повышение квалификации не реже чем раз в пять лет, как медицинские работники. Люди с непрофильным образованием или прошедшие профильную переподготовку смогут работать психологами только до 31 декабря 2029 года.

Авторы законопроекта предполагают, что за четыре года до вступления нововведений в силу работники успеют получить профильное образование. Фото: freepik