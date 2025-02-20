20 февраля 2025, 21:14
В России деятельность психологов взяли на контроль
Психологи без профильного образования смогут работать только до конца 2029 года
В Госдуму внесли законопроект, который предполгает: психологи должны получить профильное высшее образование до конца 2029 года, чтобы продолжить практику. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Также психологов хотят обязать проходить повышение квалификации не реже чем раз в пять лет, как медицинские работники. Люди с непрофильным образованием или прошедшие профильную переподготовку смогут работать психологами только до 31 декабря 2029 года.
Авторы законопроекта предполагают, что за четыре года до вступления нововведений в силу работники успеют получить профильное образование. Фото: freepik