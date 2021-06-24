Вяртсильский метизный завод приглашает на работу

Вяртсильский чугуноплавильный и железоделательный завод – один из промышленных объектов, оставленный финнами жителям Карелии по договору о перемирии в сентябре 1944 года. В XIX веке домна завода являлась самой большой в Финляндии, а качество чугуна было признано лучшим в Европе.

Сегодня это предприятие в составе крупнейшей металлургической промышленной группы «Мечел», и оно нуждается в кадрах.

Депутат ЗС РК Андрей Мазуровский встретился с руководством завода, познакомился с производством.

«Это труд для сильных духом людей, не пасующих перед трудностями и способных обеспечить себе достойную жизнь»,

- сказал Мазуровский.