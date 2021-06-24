24 июня 2021, 15:07
Общество

Вяртсильский метизный завод приглашает на работу

Депутат ЗС РК Андрей Мазуровский побывал на старейшем предприятии Карелии

Вяртсильский чугуноплавильный и железоделательный завод – один из промышленных объектов, оставленный финнами жителям Карелии по договору о перемирии в сентябре 1944 года. В XIX веке домна завода являлась самой большой в Финляндии, а качество чугуна было признано лучшим в Европе. 

Сегодня это предприятие в составе крупнейшей металлургической промышленной группы «Мечел», и оно нуждается в кадрах. 

Депутат ЗС РК Андрей Мазуровский встретился с руководством завода, познакомился с производством.

«Это труд для сильных духом людей, не пасующих перед трудностями и способных обеспечить себе достойную жизнь», 

- сказал Мазуровский. 

Обсудить
просмотр
189275
Метки: 
Вяртсиля
Метизный завод
кадровый голод
депутат ЗС РК
Андрей Мазуровский
новости Карелии
птзговорит
Ника плюс