Второй микроскоп за 19 млн рублей появится в онкодиспансере

Второй дорогостоящий микроскоп скоро появится в Республиканском онкологическом диспансере. Он стоит почти 19 миллионов рублей, рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Эта сумма примерно равна годовому бюджету сельского поселения. И один подобный микроскоп с оптической системой в онкодиспансере уже есть. Но эти цифровые операционные увеличители стоят своих денег, считает Охлопков.

Он объяснил, что они помогают хирургу увидеть то, чего он не может заметить невооруженным глазом. То есть связь опухоли с венами сосудами, лимфатическими протоками, границами прорастания в соседние органы.

С помощью микроскопа можно отделить здоровые ткани от раковой и полностью удалить опухоль, минимизировав возможность ее роста в дальнейшем.

Оборудование простое, надежное, оно хорошо приспособлено для проведения операций в любой области хирургии. Новый микроскоп поступит в медучреждение в ближайшее время. // Фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте