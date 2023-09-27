Вторая жизнь пакетика. У мастериц Карелии ничего зря не пропадает

До чего же изобретательны рукодельницы в карельских городах и селах! Кто-то украшает дачные участки вырезанными из фанеры и раскрашенными акрилом фигурками мультяшных персонажей, кто-то строит домики из бутылок, кто-то использует пластиковую тару для создания садовых композиций, а предприимчивая пенсионерка Тамара Александровна Шалгунова из Эссойлы научилась вязать коврики, сумочки и корзинки из вторсырья. Главное преимущество изделий из мусорных и упаковочных мешков — доступность материалов.

Современная жизнь, так или иначе, способствует зарастанию «сокровищами» в виде разного хлама, например, пакетиков с пакетиками купленных в магазине полиэтиленовых мешочков может накопиться столько, что с трудом закроется кухонный шкаф.

Тамара Александровна нашла верный способ утилизации пленочного материала с пользой для экологии. Совсем недавно она стала вязать крючком разнообразные изделия из этого искусственного сырья.

Для того, чтобы получилась симпатичная яркая сумочка, необходимо взять 60 пакетов, желательно, разной расцветки. Затем, разрезав их по кругу на тонкие полосы, (так, чтобы получилась длинная лента) можно приступить к вязанию. Петелька к петельке, и образуются ровные ряды сумочки, подстилки на табуретку, половичка. Влагоустойчивое изделие прослужит верой и правдой долгое время.

Азам техники вязания крючком пенсионерка научилась у своей мамы лет пять назад. С тех пор вязальный крючок все чаще можно увидеть в руках мастерицы. Надо сказать, вязание требует немало выдумки и терпения. Можно с уверенностью сказать, что это занятие Тамаре Александровне Шалгуновой пришлось по душе. Она уже успела одарить изделиями, сделанными собственноручно, почти всех родственников. // фото Алины Гапеевой