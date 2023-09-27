Опавшую листву убирают в разных районах Петрозаводска

В Петрозаводске сотрудники «Кондопожского ДРСУ» продолжают поддерживать порядок на улицах. Сегодня рабочие убирают опавшую листву в разных районах города, сообщает пресс-служба мэрии.

В Бородинском и Кленовом скверах работники ухаживают за молодыми растениями. В скверах и парках косят и убирают траву. Сотрудники также не забывают подметать пешеходные дорожки.

Жителям Петрозаводска напомнили, что пожаловаться на неудовлетворительную уборку города можно в ЕДДС по телефону 051. // Фото «Петрозаводск говорит»