27 сентября 2023, 17:50
Опавшую листву убирают в разных районах Петрозаводска
Рабочие и спецтехника поддерживают чистоту в карельской столице
В Петрозаводске сотрудники «Кондопожского ДРСУ» продолжают поддерживать порядок на улицах. Сегодня рабочие убирают опавшую листву в разных районах города, сообщает пресс-служба мэрии.
В Бородинском и Кленовом скверах работники ухаживают за молодыми растениями. В скверах и парках косят и убирают траву. Сотрудники также не забывают подметать пешеходные дорожки.
Жителям Петрозаводска напомнили, что пожаловаться на неудовлетворительную уборку города можно в ЕДДС по телефону 051. // Фото «Петрозаводск говорит»