27 сентября 2023, 17:50
Общество

Опавшую листву убирают в разных районах Петрозаводска

Рабочие и спецтехника поддерживают чистоту в карельской столице

В Петрозаводске сотрудники «Кондопожского ДРСУ» продолжают поддерживать порядок на улицах. Сегодня рабочие убирают опавшую листву в разных районах города, сообщает пресс-служба мэрии.

В Бородинском и Кленовом скверах работники ухаживают за молодыми растениями. В скверах и парках косят и убирают траву. Сотрудники также не забывают подметать пешеходные дорожки.

Жителям Петрозаводска напомнили, что пожаловаться на неудовлетворительную уборку города можно в ЕДДС по телефону 051. // Фото «Петрозаводск говорит»

Обсудить
Метки: 
Петрозаводск
листва
Мэрия
уборка
новости петрозаводска