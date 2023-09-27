Учитель из Карелии может выйти в финал федерального телешоу

В сообществе телешоу «Классная тема!» проходит голосование, по результатам которого определятся финалисты передачи. На выход в решающую стадию претендует учитель физики и математики из Костомукши Алексей Боккин.

Чтобы проголосовать за Алексея, нужно зайти на страницу голосования и найти раздел с учителями физики. Преподаватели, которые наберут больше всего голосов в своих номинациях, представят свой урок в телешоу на канале «Россия». Голосование продлится до 1 октября.

В полуфинал проекта вышли 35 преподавателей со всей России. Каждый из них записал видеоурок, который затем выложили в сообществе телепроекта.

После съемок в проекте "Классная тема!" прошло уже больше месяца. Но я до сих пор не могу забыть те ощущения и эмоции, которые испытывал при участии в мероприятии,

- рассказал Алексей Боккин.

Телевизионный проект «Классная тема!» по поручению Президента России Владимира Путина запустили в прошлом году Минпросвещения РФ и телеканал «Россия» при информационной поддержке VK. Проект призван представить самых ярких педагогов нашей страны и повысить престиж этой профессии. Победитель шоу получит авторскую программу на федеральном телеканале.