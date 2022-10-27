Вспыхнувшую баню тушили в поселке Матросы

Днем 26 октября пожарные привлекались к ликвидации возгорания в поселке Матросы. Об этом сообщает паблик ОПС по Пряжинскому району.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 16:48. На место происшествия выехали две единицы техники и пятеро спасателей. Выяснилось, что горит баня.

Возгорание было ликвидировано в течение получаса.

Жителям республики напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации стоит звонить в Единую службу спасения по телефону 01, с мобильного 112. Фото паблика ОПС по Пряжинскому району